मेरठ मावर्रिक्स ने कानपुर सुपर स्टार्स को 86 रन से हराया, माधव कौशिक ने खेली 95 रनों की पारी; कप्तान रिंकू सिंह को मिला जीत का क्रेडिट

Lucknow News: माधव कौशिक (95 नाबाद) की आतिशी पारी और रितुराज शर्मा (60 नाबाद) के साथ 130 रन की नाबाद साझीदारी की बदौलत मेरठ मावर्रिक्स ने रविवार को यूपी टी20 लीग के उद्घाटन मुकाबले में कानपुर सुपर स्टार्स के खिलाफ 86 रन की एकतरफा जीत के साथ अपना खाता खोला। वहीं जीत का क्रेडिट कप्तान रिंकू सिंह को मिला।



माधव कौशिक ने 31 गेंदो पर खेली 95 रनों की शानदार पारी

इकाना स्टेडियम पर मेरठ ने पहले खेलते हुये निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट खोकर 225 रन बनाये जिसके जवाब में कानपुर नौ विकेट पर 139 रन ही बना सका। माधव ने मात्र 31 गेंदो में दस चौके और सात छक्के की मदद से 95 रन बनाये जबकि दूसरे छोर पर रितुराज ने 36 गेंदो की नाबाद पारी में 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस मैच में माधव कौशिक को बेहतरीन पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया है।



बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने हिस्सा लिया

इस मैच से पहले यूपी टी20 लीग का उद्घाटन समारोह भी हुआ। जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने हिस्सा लिया। पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान, अभिनेत्री दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया। यह पहला मैच यूपी टी20 लीग के लिए एक अच्छी शुरुआत रहा है। अब आने वाले मैचों में भी दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।