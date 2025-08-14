​दुकानदार ने हैवानियत की हदें की पार! टॉफी का लालच देकर दो बच्चों से किया कुकर्म

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दुकानदार ने टॉफी का लालच देकर दो बच्चों से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के एक कस्बे में 11 अगस्त की शाम को आठ और नौ वर्ष के दो बच्चे एक दुकान के सामने खेल थे...

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दुकानदार ने टॉफी का लालच देकर दो बच्चों से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के एक कस्बे में 11 अगस्त की शाम को आठ और नौ वर्ष के दो बच्चे एक दुकान के सामने खेल थे तभी अफजाल अंसारी उर्फ राजू मास्टर नामक दुकानदार ने उन्हें टॉफी का लालच देकर दुकान में बुलाया और कुकर्म किया।



मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस के अनुसार उसने बच्चों को धमकाते हुए कहा कि वे इस बारे में किसी को कुछ न बताएं। घटना के बाद बच्चों ने परिजनों को जानकारी दी। थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि एक बच्चे की मां की तहरीर पर बुधवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।



घटना पर बोली पुलिस

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों बच्चों को जांच के लिए बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।