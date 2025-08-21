प्रेमी संग कमरे में विवाहिता मना रही थी रंगरेलियां! भाभी की शर्मनाक हरकत देख कर शर्म से झुक गई ननद

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने में आया है, यहां पर विवाहित अपने प्रेमी के साथ कमरे में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी, कमरे से बाहर अजीत तहर की आवाज सुनाई दे रही थी जिसके बाद विवाहिता की ननद ने को संदेह हुआ। उसके बाद...

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने में आया है, यहां पर विवाहित अपने प्रेमी के साथ कमरे में प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी, कमरे से बाहर अजीत तहर की आवाज सुनाई दे रही थी जिसके बाद विवाहिता की ननद ने को संदेह हुआ। उसके बाद वह कमरे अचानक आ धमकी। इस दौरान ननद ने प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। बौखलाए प्रेमी और उसकी भाभी ने ननद की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर भाभी अपनी प्रेमी संग मौके से फरार हो गई।



बौखलाए प्रेमी ने नाबालिग पर बोला हमला

मिली जानकारी के मुताबिक मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर भाभी अपने प्रेमी के साथ कमरे में मिल रही थी। इस दौरान नाबालिग ननद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। राज़ खुलने पर प्रेमी बौखला गया और किशोरी पर हमला कर दिया। आरोपी ने ननद की पिटाई करने के साथ ही उसके शरीर के कई हिस्सों पर दांत से काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया।



ननद ने खोला राज़, भाभी प्रेमी संग रंगे हाथों पकड़ी गई

पीड़िता किशोरी ने बताया कि उसकी भाभी का उसके भाई के साले से प्रेम संबंध था। आरोपी अक्सर घर आता-जाता था और भाभी से चोरी-छिपे मुलाकात करता था। सोमवार की रात जब ननद ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो आरोपी ने हिंसक हमला कर दिया।



पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, आरोपी की तलाश तेज

घटना की जानकारी पीड़िता ने पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। बस्ती निवासी आरोपी और उसकी प्रेमिका की तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।



