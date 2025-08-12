वारिस की चाहत में ससुर-देवर बना हैवान, विवाहिता से कई महीनों तक रेप, फिर ...

गुजरात के वडोदरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 40 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने ससुर और शादीशुदा देवर पर बार-बार दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति का स्पर्म काउंट बेहद कम होने के कारण बच्चा नहीं हो पा रहा था,...

यूपी डेस्क: गुजरात के वडोदरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 40 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने ससुर और शादीशुदा देवर पर बार-बार दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति का स्पर्म काउंट बेहद कम होने के कारण बच्चा नहीं हो पा रहा था, और इसी वजह से ससुराल वालों ने जबरन शारीरिक संबंध बनवाने की साजिश रची।



शादी के कुछ हफ्तों बाद शुरू हुआ दबाव

सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, फरवरी 2024 में शादी के बाद महिला अपने ससुराल आ गई थी। कुछ समय बाद, ससुराल वालों ने कहा कि उसकी उम्र अधिक है और वह गर्भधारण नहीं कर पाएगी। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि उसके पति का स्पर्म काउंट बेहद कम है। IVF ट्रीटमेंट भी असफल रहा, जिसके बाद महिला ने बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया, लेकिन परिवार ने इसे ठुकरा दिया।



ससुर ने की पहली वारदात

महिला का आरोप है कि जुलाई 2024 में, जब वह अपने कमरे में सो रही थी, ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर उसे थप्पड़ मारा गया और धमकी दी गई कि यह बात किसी को न बताए। पति ने भी कहा कि वह बच्चा चाहता है और अगर उसने सच बताया तो वह उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा।



देवर की घिनौनी हरकत

शिकायत के अनुसार, दिसंबर 2024 में महिला का शादीशुदा देवर भी उसके कमरे में आया और बलात्कार किया। इसके बाद कई बार उसने इस कार्य को दोहराया।



गर्भवती हुई लेकिन गर्भपात हो गया

महिला ने बताया कि जून 2025 में वह गर्भवती हो गई, लेकिन अगस्त में गर्भपात हो गया। जुलाई में उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। प्रारंभिक जांच के बाद रविवार को नवापुरा पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से FIR दर्ज की गई।





