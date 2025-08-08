मदरसे में पढ़ाने वाले प्रेमी प्रसंग गई थी युवती,  पूर्व प्रधान की बेटी के अपहरण मामले में आया नया मोड़

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से दिनदहाड़े अपहरण के सनसनीखेज मामले में नया मोड़ आग या गया है। दअरसल, अम्बेडकर नगर पुलिस ने घटना का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवती के कथित अपहरण का...

अम्बेडकरनगर (कार्तिकेय द्विवेदी ): उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से दिनदहाड़े अपहरण के सनसनीखेज मामले में नया मोड़ आग या गया है। दअरसल, अम्बेडकर नगर पुलिस ने घटना का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े युवती के कथित अपहरण का मामला प्रेम प्रसंग में हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ गई थी और परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया अपहरण का केस झूठा निकला।



सीसीटीवी व कॉल डिटेल से हुआ खुलासा

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्याम देव ने बताया कि 7 अगस्त को नेवारी दुराजपुर निवासी मोहम्मद इकबाल ने अपनी बेटी उम्मुल खैर के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गनपतपुर के पास सफेद कार सवार कुछ बदमाशों ने उनकी बेटी को हथियार के बल पर अगवा कर लिया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मौके का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया। जांच में सामने आया कि युवती ने अपनी मर्जी से संतकबीर नगर निवासी निसार खां के साथ जाने का निर्णय लिया था।



मदरसे में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ प्रेम संबंध

गिरफ्तार युवक निसार खां संतकबीरनगर जिले के घनघटा थाना क्षेत्र के पोखरा भिटवा गांव का रहने वाला है। वह नेवारी दुराजपुर स्थित मदरसा इस्लामिक बरकतुल उलूम में शिक्षक है। यहीं पर उम्मुल खैर ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि निसार खां न केवल मदरसे में पढ़ाता था, बल्कि उम्मुल को ट्यूशन भी देता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध बन गया।



अपहरण की कहानी निकली झूठी

पुलिस के अनुसार जांच के सभी तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि अपहरण का आरोप पूरी तरह से झूठा था। युवती बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ गई थी। इसके बाद निसार खां को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।



