मोबाइल के लिए हुआ खूनी संघर्ष, दादा ने नहीं दिलवाया स्मार्ट फोन तो भड़क गया पोता- कर डाला ये दिल दहलाने वाला कांड

Basti News: आज की जिंदगी में गैजेट्स और स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। लेकिन इन चीजों के चलते इंसानी जिंदगी कितनी खतरनाक हो रही है, इसका एक बड़ा उदाहरण यूपी के बस्ती जिले में देखने को मिला है। जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला रेहरवा गांव का है, जहां बीते 4 अगस्त को रिटायर्ड फौजी रमापति पाण्डेय की हत्या कर दी गई थी। इस खबर से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जांच में पता चला है कि इस अपराध में मृतक का नाबालिग पोता और उसका एक दोस्त शामिल थे। दोनों ने मिलकर इस घटना अंजाम दिया क्योंकि पोते को मोबाइल फोन नहीं दिलाया जा रहा था।

क्या था पूरा मामला?

रमापति पाण्डेय अपने किराए के मकान में अपने पोते के साथ रहते थे। पोता अक्सर उनसे मोबाइल फोन के लिए पैसे मांगता था। लेकिन जब दादा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान पोते ने गुस्से में आकर अपने दादा को लोहे की रॉड से मारना शुरू कर दिया। उसके दोस्त अजहरुद्दीन भी वहां मौजूद था और उसने ईंट से हमला किया। दोनों की मारपीट से रमापति पाण्डेय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। घटना के बाद पोते ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि वह घर से बाहर था और जब घर लौटा तो दादा को लहूलुहान हालत में पाया। लेकिन पुलिस ने जब जांच की, तो असली सच सामने आ गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों— पोते और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या कहा पुलिस ने?

अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को रिटायर्ड फौजी की हत्या की खबर मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि यह हत्या पोते और उसके दोस्त ने ही की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।