3 साल relationship में रहीं हेमा और पूजा; अब रचाई शादी, परिवार ने भी अपनाया...बहू का ससुराल में हुआ ऐसे स्वागत

महोबा: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से दो युवतियों की एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। दोनों युवतियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और तीन साल तक रिश्ते में रहने के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी रचा ली। इनमें से एक युवती हेमा ने पुरुष बनकर अपनी प्रेमिका पूजा से दिल्ली की अदालत में कोर्ट मैरिज की। खास बात यह है कि दोनों के परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और दोनों को बेटा-बहू के रूप में अपनाया है।



कैसे शुरू हुई प्रेम कहानी

चरखारी कस्बे के छोटा रमना मोहल्ले की रहने वाली हेमा (20) अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। बचपन से ही हेमा को लड़कों जैसे कपड़े पहनने और रहन-सहन का शौक था। उसका ननिहाल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र के लबरहा गांव में है। वहीं उसकी मुलाकात पूजा (18) से हुई, जो उसी गांव की रहने वाली है। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। यह दोस्ती प्यार में बदल गई।



तीन साल से था रिलेशनशिप

करीब तीन साल तक दोनों एक-दूसरे को समझती रहीं। समाज और रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद दोनों ने 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद हेमा अपनी पत्नी पूजा को लेकर महोबा के चरखारी गांव पहुंची। उन्हें देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों की शादी को लेकर पहले परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने दोनों को स्वीकार कर लिया और हेमा के परिवार ने बहू के स्वागत में पारंपरिक रस्में निभाईं, जैसे मुंह दिखाई, बधाई गीत और अन्य रीति-रिवाज।

हेमा कराएगी जेंडर चेंज सर्जरी

पूजा का कहना है कि उसने दिल से हेमा को अपना पति माना है और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकी। वहीं हेमा ने बताया कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने की कोशिश करेगी, हालांकि सर्जरी न होने पर भी दोनों साथ रहेंगे। वहीं, हेमा की मां फूलबती ने कहा कि उन्हें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों की खुशी में ही परिवार की खुशी है।