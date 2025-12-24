फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में बड़ा खेल! धोखाधड़ी से वोटर आईडी बनवाने के लिए हेराफेरी, UP में पंचायत चुनाव से पहले 48 पर FIR

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित बिलालपत गांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि संभल तहसील के...

संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित बिलालपत गांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि संभल तहसील के बिलालपत गांव के लेखपाल गुन्नू बाबू की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।



बाबू ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 336(2) (जाली दस्तावेज बनाना), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) और 340(2) (जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी राजेंद्र सिंह ने हाल में बिलालपत गांव पहुंचकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों का निरीक्षण किया था।



इस दौरान गांव के मोहम्मद कमर और मोहम्मद फारूक ने गांव में फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाये जाने की शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित कराई थी। पड़ताल में पाया गया कि गांव के 48 लोगो ने आधार कार्ड सहित विभिन्न दस्तावेज में हेराफेरी करके अपने मतदाता पहचान पत्र बनवाये थे। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने सभी 48 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के आदेश दिये थे। इसके बाद लेखपाल गुन्नू बाबू की शिकायत पर मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

