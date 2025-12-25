जनरल बोगी में युवती समेत थे 3 यात्री… GRP ने पूछा 'कौन हो?'—जवाब सुनते ही उड़े अफसरों के होश, ट्रेन में मचा हड़कंप!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं। यहां कभी अवैध शराब की तस्करी पकड़ी जाती है तो कभी घर से भागे बच्चों को सुरक्षित बरामद किया जाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय...

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती हैं। यहां कभी अवैध शराब की तस्करी पकड़ी जाती है तो कभी घर से भागे बच्चों को सुरक्षित बरामद किया जाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को बड़ी सफलता मिली है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सिलचर (असम) से नई दिल्ली जा रही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (14037) से एक युवती समेत तीन रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों की पहचान इब्राहिम, रुबिया और जुबैर के रूप में हुई है।

शक होने पर रोकी गई ट्रेन, कई घटों तक की गई पूछताछ

पुलिस के अनुसार, तीनों की भाषा, बोलचाल और पहनावा सामान्य यात्रियों से अलग लग रहा था। वे आपस में भी कम बातचीत कर रहे थे, जिससे शक और गहरा गया। इसी दौरान एक सूचना मिली कि एक युवती को जबरदस्ती ट्रेन में ले जाया जा रहा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। जब ट्रेन की जांच की गई तो जनरल बोगी में एक युवती समेत तीनों संदिग्ध सवार मिले। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कई घंटों तक पूछताछ की गई।

जम्मू-कश्मीर जाने की तैयारी, बांग्लादेशी होने की पुष्टि

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों जम्मू-कश्मीर जाने की योजना बना रहे थे। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि तीनों बांग्लादेशी नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इस मामले में जीआरपी थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए आईबी, एलआईयू, एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों ने भी तीनों से पूछताछ की। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों और रेलवे स्टाफ की सजगता के चलते समय रहते तीनों को पकड़ लिया गया।

शहर में रोहिंग्या नेटवर्क की जांच तेज

पुलिस को कानपुर शहर में भी कई रोहिंग्या के चोरी-छिपे रहने के सबूत मिले हैं। हाल ही में सामने आए डॉ. शाहिन के कानपुर कनेक्शन के बाद से पुलिस और खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं। अब इस कार्रवाई के बाद पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि तीनों यहां कैसे पहुंचे, किसकी मदद से रह रहे थे और उनका अगला मकसद क्या था।