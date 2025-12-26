'नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बनें...', जाति विशेष की बैठक करने वाले जनप्रतिनिधियों को भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों को आगाह किया है कि वे किसी तरह की 'नकारात्मक राजनीति' का शिकार न बनें...

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों को आगाह किया है कि वे किसी तरह की 'नकारात्मक राजनीति' का शिकार न बनें। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की लखनऊ में 23 दिसंबर को हुई एक कथित बैठक को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने एक बयान में पार्टी विधायकों को चेतावनी दी।

पंकज चौधरी ने दी चेतावनी

पंकज चौधरी ने दो टूक कहा, "भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में उसे पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासन हीनता माना जाएगा।" चौधरी ने अपने बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा, "मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई।" उन्होंने कहा, "हमने जनप्रतिनिधियों के साथ सतर्कता के साथ बातचीत की है। सभी को स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। इससे समाज में गलत संदेश प्रसारित होता है।"

'भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल'

चौधरी ने कहा कि भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 23 दिसंबर को कुशीनगर से भाजपा विधायक पी. एन. पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कथित रूप से भाजपा के ब्राह्मण बिरादरी के विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 40 विधायकों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक का कोई ब्यौरा नहीं मिल सका है, मगर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

