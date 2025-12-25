Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Reel देखते-देखते सो गए पुलिसकर्मी! हिरासत से फरार हो गया रेप का आरोपी, UP Police पर गिरी गाज, एक साथ इतने सस्पेंड

Reel देखते-देखते सो गए पुलिसकर्मी! हिरासत से फरार हो गया रेप का आरोपी, UP Police पर गिरी गाज, एक साथ इतने सस्पेंड

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Dec, 2025 02:30 PM

four policemen suspended

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली पट्टी पुलिस के साथ बीती रात हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल एक आरोपी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड से पुलिस को चकमा देकर बुधवार को फरार हो गया ....

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली पट्टी पुलिस के साथ बीती रात हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल एक आरोपी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड से पुलिस को चकमा देकर बुधवार को फरार हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) शैलेंद्र लाल ने बताया कि थाना कोतवाली पट्टी पुलिस से हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम का आरोपी जावेद उर्फ चांद बाबू घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 

लाल ने बताया कि इस मामले में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस उपनिरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है। 

यह भी पढ़ें : घर के अंदर ही बना डाला फर्जी पेट्रोल पंप! तेल लेने पर रसीद भी मिलती थी… नोजल से भरता था गाड़ियों में तेल, नजारा देख अधिकारियों का भी चकरा गया सिर 

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले में आपूर्ति विभाग ने बिना लाइसेंस घर से चल रहे अवैध डीजल पंप का भंडाफोड़ किया है। यहां से 950 लीटर डीजल बरामद हुआ है। इस फर्जीवाड़े ने सुरक्षा व्यवस्था और विभागीय सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं .... पढ़ें पूरी खबर ..... 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!