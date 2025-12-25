Reel देखते-देखते सो गए पुलिसकर्मी! हिरासत से फरार हो गया रेप का आरोपी, UP Police पर गिरी गाज, एक साथ इतने सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली पट्टी पुलिस के साथ बीती रात हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल एक आरोपी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड से पुलिस को चकमा देकर बुधवार को फरार हो गया ....

प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोतवाली पट्टी पुलिस के साथ बीती रात हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल एक आरोपी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड से पुलिस को चकमा देकर बुधवार को फरार हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।



अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) शैलेंद्र लाल ने बताया कि थाना कोतवाली पट्टी पुलिस से हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम का आरोपी जावेद उर्फ चांद बाबू घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।



लाल ने बताया कि इस मामले में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस उपनिरीक्षक सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है।

