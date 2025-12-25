डेढ़ साल तक अलग कमरे में सोता रहा पति! गोरखपुर में नवविवाहिता ने खोला शादी का हैरान कर देने वाला सच—इलाके में हड़कंप

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि......

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद करीब डेढ़ साल तक पति ने कभी उसके साथ एक कमरे में रात नहीं बिताई और हर रोज किसी ना किसी बहाने दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। शुरुआत में महिला ने इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब पीड़िता के भाई ने उसकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई है।

शादी के बाद से ही बढ़ती गई दूरी

पीड़िता के मुताबिक, शादी के शुरुआती दिनों में उसे लगा कि पति को समय चाहिए या वह किसी तनाव में होगा। लेकिन दिन बीतते गए और पति का व्यवहार लगातार रहस्यमय बना रहा। हर रात कभी तबीयत खराब होने, कभी ज्यादा थकान, तो कभी सुबह जल्दी उठने का बहाना बनाकर पति अलग कमरे में सो जाता था। यह सिलसिला पूरे डेढ़ साल तक चलता रहा, लेकिन पति-पत्नी के बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने।

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र का मामला

यह पूरा मामला गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र का है। सहादोडांग गांव निवासी अजय कुमार ने अपनी बहन की ओर से पुलिस को तहरीर दी है। अजय कुमार के अनुसार, उसकी बहन की शादी 25 अप्रैल 2024 को खजनी थाना क्षेत्र के मटोलिया गांव निवासी युवक से हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया गया था। परिवार का आरोप है कि शादी में करीब 15 लाख रुपये नकद दिए गए थे। इसके अलावा वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, बेड, कलर टीवी, सोफा सेट, अलमारी, टेबल समेत कई घरेलू सामान भी दिए गए थे।

शादी के कुछ दिन बाद बदला ससुराल का रवैया

पीड़िता के अनुसार, शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। पति और ससुर दोनों पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) हैं। इसी बात को लेकर ससुराल वाले बार-बार ताना देने लगे कि डॉक्टर दामाद है, इसलिए चार पहिया गाड़ी भी मिलनी चाहिए। कार की मांग को लेकर महिला पर लगातार दबाव बनाया गया। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

डेढ़ साल बाद सामने आई पति की सच्चाई

इसी दौरान पति का व्यवहार और ज्यादा संदिग्ध हो गया। जब पीड़िता ने शारीरिक संबंध ना बनने को लेकर सवाल उठाया, तो कभी इलाज चलने की बात कही जाती, तो कभी कहा जाता कि सब ठीक हो जाएगा। काफी समय बाद महिला को पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से अक्षम है और उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि यह सच्चाई शादी से पहले जानबूझकर छिपाई गई। अगर उसे पहले यह बात पता होती, तो वह शादी को लेकर कोई और फैसला ले सकती थी।

मायके में बताई बात, ससुराल वालों ने किया बाहर

जब पीड़िता ने मायके जाकर पूरी सच्चाई अपने परिवार को बताई, तो मामला और बिगड़ गया। आरोप है कि इसके बाद ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल पीड़िता अपने मायके में रह रही है और मानसिक रूप से काफी परेशान है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू

पीड़िता के भाई अजय कुमार का कहना है कि उसकी बहन को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया और जब उसने पति की सच्चाई सामने रखी, तो उसे ससुराल से निकाल दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस संबंध में एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।