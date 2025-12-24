Main Menu

  UP में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल! एक साथ 7 IAS और 22 PCS अधिकारियों का ट्रांस्फर, ​​​​​​​मिली नई जिम्मेदारी; कौन क्या बना- यहां देखें पूरी लिस्ट

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Dec, 2025 02:38 PM

7 ias and 22 pcs officers transferred in up

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए सात आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है .....

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए सात आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें यूपी डास्प (उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना) में अपर परियोजना समन्वयक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं, सुल्तानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को सीईओ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) बनाया गया है।

प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में शनिवार को ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कई जिलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अचानक हुए इन तबादलों को सरकार की प्रशासनिक सख्ती और कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार की तरफ़ से जारी की गई सूची इस प्रकार है :- 

IAS अफसरों का तबादला 

PunjabKesari

PCS अधिकारियों का ट्रांस्फर

PunjabKesari

PunjabKesari

