UP में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल! एक साथ 7 IAS और 22 PCS अधिकारियों का ट्रांस्फर, मिली नई जिम्मेदारी; कौन क्या बना- यहां देखें पूरी लिस्ट
Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Dec, 2025 02:38 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए सात आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है .....
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए सात आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रत्यूष पांडेय को समन्वय विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें यूपी डास्प (उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना) में अपर परियोजना समन्वयक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं, सुल्तानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को सीईओ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) बनाया गया है।
प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में शनिवार को ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कई जिलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अचानक हुए इन तबादलों को सरकार की प्रशासनिक सख्ती और कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार की तरफ़ से जारी की गई सूची इस प्रकार है :-
IAS अफसरों का तबादला
PCS अधिकारियों का ट्रांस्फर
Related Story
शीतलहर का कहर! CM योगी का बड़ा फैसला—UP में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद, अलर्ट मोड पर अधिकारी
घर के अंदर ही बना डाला फर्जी पेट्रोल पंप! तेल लेने पर रसीद भी मिलती थी… नोजल से भरता था गाड़ियों...
सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा मौका; फ्लैट और प्लॉट की कीमत पर मिलेगी 25% तक छूट, यहां जानिए पूरी...
विश्व के ट्रेंड में लगातार Top 5 में शामिल रहा UP Police का हैशटैग, 'X' पर 170 करोड़ से ज्यादा...
SIR in UP: यूपी की मतदाता सूची से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम! 1 करोड़ वोटरों का रिकॉर्ड गायब, मिलेगा...
फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में बड़ा खेल! धोखाधड़ी से वोटर आईडी बनवाने के लिए हेराफेरी, UP में...
UP School Closed: 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी, कड़ाके की ठंड के बीच आया बड़ा आदेश, जानें कब...
यूपी सरकार जल्द लॉन्च करेगी Ayush App, घर बैठे मिलेंगी ये सुविधाएं; जानिए आपको क्या होगा फायदा
Heavy Rain Alert in Up: यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच होगी भारी बारिश! IMD ने दी चेतावनी
भीषण Plane Crash में आर्मी चीफ की मौत, 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 7 लोगों की गई जान, खौफनाक...