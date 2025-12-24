Main Menu

स्कूल से लौट रही थी शिक्षिका… पीछे से आया 'मौत का टैंकर'! 100 मीटर तक घसीटकर ले गया ड्राइवर—हेलमेट भी नहीं बचा सका जान, झांसी हादसे ने दहला दिया दिल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 Dec, 2025 02:42 PM

tragic road accident in jhansi a speeding tanker crushed a female teacher

Jhansi News: झांसी जिले में शाम एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। रोज की तरह स्कूल से ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही सरकारी महिला शिक्षिका निधि गुप्ता की जिंदगी चंद पलों में समाप्त हो गई। तेज रफ्तार आयल टैंकर ने उनकी स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि शिक्षिका सड़क पर गिर गईं और टैंकर का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। हैरानी की बात यह रही कि निधि ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलमेट भी चकनाचूर हो गया।

टैंकर चालक मौके से फरार
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद भी टैंकर चालक रुका नहीं। उसने वाहन को आगे बढ़ाते हुए निधि गुप्ता को स्कूटी समेत करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीट दिया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

मृतका की पहचान
निधि गुप्ता झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मास्टर कॉलोनी, बड़ागांव गेट की निवासी थीं। वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षिका थीं। उनके पति आनंद गुप्ता झांसी टैक्स बार के अधिवक्ता हैं।

हादसे का पूरा घटनाक्रम
मंगलवार शाम निधि स्कूल से छुट्टी लेकर घर लौट रही थीं। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधिका आर्किड के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार आयल टैंकर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। संतुलन बिगड़ने के बाद वह सड़क पर गिर गईं। टैंकर चालक ने वाहन रोकने की बजाय आगे बढ़ाया और उन्हें घसीटता ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क पर खून फैल गया और हेलमेट के टुकड़े दूर-दूर तक बिखर गए। कुछ लोगों ने टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक फरार हो गया।

पुलिस और परिजनों की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्कूटी और हेलमेट के टूटे हुए हिस्से भी बरामद किए गए। मृतका के पति आनंद गुप्ता बदहवास स्थिति में पहुंचे और लगातार रोते रहे।

पुलिस जांच
सीपरी बाजार थाना पुलिस ने अज्ञात टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही आरोपी टैंकर चालक को पकड़ लिया जाएगा। टैंकर किस कंपनी का था और किस रूट पर जा रहा था, इसकी भी जांच चल रही है।

