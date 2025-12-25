लखनऊ में सनसनी! कर्बला से चोरी हुआ पवित्र 'जुल्जना' घोड़ा—धार्मिक आस्था पर वार, 50 हजार का इनाम घोषित

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को सक्रिय कर दिया है। मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है, जहां कर्बला परिसर से शिया समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा बेहद कीमती...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को सक्रिय कर दिया है। मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है, जहां कर्बला परिसर से शिया समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा बेहद कीमती ‘जुल्जना’ घोड़ा चोरी हो गया है। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि ईरानी नस्ल का विशेष घोड़ा है, जिसका धार्मिक और भावनात्मक महत्व बहुत अधिक है।

घोड़ा गायब होते ही मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, जुल्जना घोड़ा लंबे समय से कर्बला परिसर में रखा गया था और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल होता था। जब सुबह लोगों ने देखा कि घोड़ा अपने स्थान पर नहीं है, तो पहले आसपास उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद तुरंत तालकटोरा थाने में चोरी की सूचना दी गई।

CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कर्बला परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति घोड़े को अपने साथ ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है।

50 हजार रुपए इनाम का ऐलान

कर्बला तालकटोरा राजाजीपुरम निवासी और पूर्व मुतवल्ली सैय्यद फैजी ने बताया कि जुल्जना घोड़े का न मिलना समुदाय के लिए बेहद दुखद है। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति इस घोड़े को सुरक्षित वापस लाएगा, उसे 50 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।

धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला

जुल्जना घोड़ा शिया समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इससे समुदाय की गहरी आस्थाएं जुड़ी हैं। चोरी की खबर फैलते ही इलाके में रोष फैल गया है और लोग घोड़े की जल्द बरामदगी की मांग कर रहे हैं।

तलाश में जुटी पुलिस

तालकटोरा थाना प्रभारी कुलदीप दुबे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीमें घोड़े की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।