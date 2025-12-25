Main Menu

तीन महीने का डर, ब्लैकमेल और शोषण… गोरखपुर की महिला ने मोड़ा खेल, अब आरोपी पहुंचा जेल की सलाखों के पीछे!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Dec, 2025 12:51 PM

a woman from gorakhpur turned the tables and now the accused is behind bars

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले से एक चौंकाने वाला और साहसिक मामला सामने आया है। जहां खोराबार थाना क्षेत्र की 30 वर्षीय महिला ने 3 महीने तक चल रही मानसिक और शारीरिक यातना के बाद आखिरकार आरोपी के खिलाफ ठोस कदम उठाया। आरोपी, जो कि एक मेडिकल स्टोर का संचालक था, ने महिला को बेहोशी की दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर तीन महीने तक ब्लैकमेल किया।

तबीयत बिगड़ने पर गई थी मेडिकल स्टोर
पीड़िता ने बताया कि 19 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर वह मेडिकल स्टोर गई। वहां परिचित होने के कारण किसी तरह का शक नहीं हुआ। आरोपी ने उसे दवा देने के बहाने अंदर बुलाया और बेहोशी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया।

वीडियो और धमकी के साथ मानसिक शोषण
महिला के अनुसार, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया कि यदि उसने किसी को कुछ बताया, तो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। इसके बाद करीब तीन महीने तक आरोपी ने वीडियो को हथियार बनाकर लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण जारी रखा।

परिवार और बदनामी का डर
पीड़िता अपने पति, सास-ससुर और तीन बच्चों के साथ रहती थी। आरोपी जानता था कि बदनामी और परिवार टूटने का डर महिला को चुप रहने पर मजबूर करेगा। बावजूद इसके, महिला ने साहस दिखाते हुए अपने अंदर की शक्ति को पहचाना।

साहसिक कदम और वीडियो सबूत
तीन महीने के शोषण के बाद महिला ने अपने मोबाइल से आरोपी का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद वह सीधे खोराबार थाने पहुंची और पुलिस को वीडियो सौंपते हुए पूरी घटना बताई। यही पल था जब आरोपी का ब्लैकमेल का हथियार महिला के खिलाफ काम नहीं आया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
पीड़िता की तहरीर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने 21 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में आरोपी का पूर्व परिचित होना और जानबूझकर भरोसे का फायदा उठाना सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि महिला द्वारा प्रस्तुत वीडियो साक्ष्य मामले को मजबूत बनाता है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

