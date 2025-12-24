Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'ये बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान है', UP में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार, जमकर बरसाए हथौड़े; Video Viral

'ये बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान है', UP में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार, जमकर बरसाए हथौड़े; Video Viral

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Dec, 2025 05:54 PM

bajrang dal workers vandalized the shrine

फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में एक पुरानी मजार पर तोड़फोड़ के मामले में बजरंग दल के एक पदाधिकारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र हिंदू के नेतृत्व में बजरंग दल के कथित...

Fatehpur News : फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में एक पुरानी मजार पर तोड़फोड़ के मामले में बजरंग दल के एक पदाधिकारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र हिंदू के नेतृत्व में बजरंग दल के कथित कार्यकर्ताओं का एक समूह मंगलवार शाम हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में स्थित मजार पर इकट्ठा हुआ और हथौड़ों व लाठियों से उसमें तोड़फोड़ की। माना जाता है कि यह मजार कई दशक पुरानी है। घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग मजार में तोड़फोड़ करते हुए चेतावनी देते और बांग्लादेश का जिक्र करते देखे जा सकते हैं। 

इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात 
वीडियो के वायरल होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। पुलिस ने बताया कि बाद में संबंधित सोशल मीडिया खाते से वह वीडियो हटा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एहतियातन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बजरंग दल के भिटौरा ब्लॉक संयोजक के रूप में पहचाने गए नरेंद्र हिंदू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 

ASP ने किया घटना स्थल का मुआयना 
उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह और हुसैनगंज थाना प्रभारी आलोक कुमार पांडेय ने बुधवार को पुलिस बल के साथ मवई गांव का दौरा किया और उस स्थान का मुआयना किया, जहां मजार को नुकसान पहुंचाया गया था। थाना प्रभारी ने संवाददाताओं को बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और बजरंग दल के भिटौरा ब्लॉक संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में हुई घटना 
उन्होंने बताया कि आरोपी का दावा है कि यह घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में की गई थी। नरेंद्र को हिरासत में लिए जाने के बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इलाके में इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद एहतियातन तीन थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!