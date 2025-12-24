UP में इलाज कराने गई महिला से रेप: दवा खिलाकर बेहोश किया, Nu*de कर VIDEO बनाया, 3 महीने तक करता रहा शोषण

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मेडिकल स्टोर संचालक पर इलाज के बहाने महिला को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करने का...

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मेडिकल स्टोर संचालक पर इलाज के बहाने महिला को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



यह मामला खोराबार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। 31 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति रोज़गार के सिलसिले में विदेश में रहते हैं और वह अपने तीन बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है। महिला के अनुसार, 19 सितंबर को उसकी तबीयत खराब थी, जिस कारण वह नजदीकी मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गई थी।



इलाज के नाम पर बेहोशी की दवा, फिर बनाया अश्लील वीडियो

पीड़िता का आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक किशन गुप्ता ने इलाज का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह पिछले करीब तीन महीनों से महिला को डराता रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने बताया कि जब भी उसने विरोध किया, आरोपी उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देता था। डर और मानसिक दबाव के चलते वह लंबे समय तक चुप रही।

यह भी पढ़ें : रैपिड रेल में Couple का खुलेआम S#X करते वीडियो वायरल! शर्म से झुक जाएंगी आंखें, गाजियाबाद में दोनों पर FIR



सबूत जुटाकर पहुंची पुलिस के पास

पीड़िता के मुताबिक, 17 दिसंबर को आरोपी ने उसे फिर मिलने के लिए बुलाया और दोबारा धमकी दी। इस बार महिला सतर्क थी और उसने अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। जब आरोपी को शक हुआ तो उसने मोबाइल देखने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद महिला सीधे थाने पहुंची और सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई।



पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी

खोराबार थाना प्रभारी इत्यानंद पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला द्वारा दिए गए वीडियो की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।