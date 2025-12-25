शराब के झगड़े ने लिया जानलेवा रूप! बांदा में दोस्त ने दोस्त की सिर पर ईंट से किया ताबड़तोड़ वार, अस्पताल में मौत

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब पीने के दौरान आपसी विवाद के चलते एक दोस्त ने अपने ही मित्र की निर्मम हत्या......

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब पीने के दौरान आपसी विवाद के चलते एक दोस्त ने अपने ही मित्र की निर्मम हत्या कर दी।

मामूली विवाद बना जानलेवा

मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के मिरगाहनी गांव का है। यहां रहने वाले दीपू और दुर्विजय बचपन के दोस्त थे। पुलिस के अनुसार, दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे दिन भर साथ रहते और रात में जब पूरा गांव सो जाता, तब साथ बैठकर शराब पीते थे। बुधवार रात भी दोनों शराब पी रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दीपू ने बगल में रखी ईंट से दुर्विजय के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।

इलाज के दौरान हुई मौत

परिजन घायल दुर्विजय को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव में सन्नाटा और डर फैला दिया।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना पर पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी दीपू को तुरंत आलाकत्ल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त मर जाएगा। वह घटना के लिए अफसोस व्यक्त कर रहा है।

पुलिस का बयान

पुलिस ने कहा कि दोनों पूर्व परिचित थे और शराब के दौरान मामूली बात पर विवाद हुआ। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।