शाहजहांपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा! गरीब रथ की चपेट में आए एक ही परिवार के 5 लोग—पटरी पर ही बुझ गईं 5 जिंदगियां

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Dec, 2025 09:56 AM

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां रोजा रेलवे स्टेशन के आउटर इलाके में रेलवे ट्रैक पार करते समय गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक ही...

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां रोजा रेलवे स्टेशन के आउटर इलाके में रेलवे ट्रैक पार करते समय गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के चार सदस्य और उनका एक रिश्तेदार शामिल है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्टेशन पर मौजूद लोग सन्न रह गए।

बाइक से ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब हरिओम नाम का युवक अपने रिश्तेदार सेठपाल, उसकी पत्नी पूजा और उनके दो बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। यह रास्ता आमतौर पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाइक सवारों को ट्रेन की दिशा का सही अंदाजा नहीं हो सका। इसी दौरान तेज रफ्तार गरीब रथ ट्रेन वहां से गुजर रही थी और पांचों लोग उसकी चपेट में आ गए।

मौके पर ही कटकर हुई पांचों की मौत
हादसा इतना भीषण था कि दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। शव क्षत-विक्षत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

GRP और रेलवे अधिकारी पहुंचे मौके पर
सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव और परिवार में मातम पसरा हुआ है।

परिजनों और पुलिस ने क्या कहा?
मृतकों के परिजन लालाराम ने बताया कि हरिओम अपनी मां को शहर छोड़ने आया था। इसके बाद वह अपने साढ़ू के परिवार के साथ वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं जीआरपी थाना प्रभारी मदनपाल ने बताया कि जिस रास्ते से यह परिवार गुजर रहा था, वह रेलवे कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बाइक सवार ट्रेन की दिशा को समझ नहीं पाए और हादसा हो गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि रोजा स्टेशन के आउटर पर एक बाइक से पति-पत्नी, उनके दो बच्चे और एक रिश्तेदार रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में जीआरपी आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

