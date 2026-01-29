दिल दहला देने वाली वारदात: जहरीला पदार्थ खाकर दंपति ने दी जान, ज़िन्दगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं बच्चे

जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव में रहने वाले एक दंपति ने अपने तीन बच्चों समेत बुधवार रात को जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में दंपति की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को...

नोएडा: जनपद गौतमबुद्ध नगर के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव में रहने वाले एक दंपति ने अपने तीन बच्चों समेत बुधवार रात को जहरीला पदार्थ खा लिया। इस घटना में दंपति की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों बच्चे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचाराधीन हैं।



बेटी ने पड़ोसियों को दी जानकारी

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) संतोष कुमार ने बताया कि ग्राम सादुल्लापुर में रहने वाले श्रवण और उनकी पत्नी नीलम ने अपने तीन बच्चों - कुमारी वैष्णवी (10), वैभव (8), कुमारी लाडो (4) - के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। कुमार ने बताया कि आज सुबह वैष्णवी को जब होश आया तो उसने देखा कि उसके माता-पिता बेहोश पड़े हैं। उसने पड़ोस के लोगों को सूचना दी।



डॉक्टरों ने पति- पत्नी को मृत किया घोषित

मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने श्रवण और नीलम को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है।



पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुमार ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दंपति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उन्होंने बताया कि मृतक मूल रूप से जनपद प्रयागराज के रहने वाले थे। श्रवण नोएडा के सेक्टर-63 स्थित एक कंपनी में काम करते थे।