खाना बनाते वक्त हुआ जोरदार धमाका, सिलेंडर फटने से गई बुजुर्ग की जान

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना शेरकोट क्षेत्र के मोहल्ला हल्वाईयान में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं परिवार में कोहराम मच गया।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुजुर्ग अपने घर में रोज़ की तरह खाना बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि बुजुर्ग गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए।



घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर को घेराबंदी कर जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीक होने के कारण विस्फोट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।



मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मोहल्ले में शोक का माहौल है और लोग परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।