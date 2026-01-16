2 बच्चों के कत्ल के बाद, मां ने भी दे दी जान… जेठ की हरकतों से तंग आ गई थी महिला, सास-ससुर और पति भी दे रहे थे साथ; पूरा मामला उड़ा देगा होश

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी थानाक्षेत्र में एक महिला ने कथित रूप से घरेलू विवाद के चलते अपने बेटे और बेटी को जहर देने के बाद फिर खुद भी विष खा लिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.....

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गागलहेड़ी थानाक्षेत्र में एक महिला ने कथित रूप से घरेलू विवाद के चलते अपने बेटे और बेटी को जहर देने के बाद फिर खुद भी विष खा लिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मृत महिला के मायके वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि ससुराल में उनकी बेटी का सास-ससुर, जेठ और जेठानी उत्पीड़न करते थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पति को फोन कर दी सुसाइड की जानकारी

पुलिस अधीक्षक (नगर) व्योम बिंदल ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि बलियाखेड़ी में बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे मनीता (30) का अपने जेठ और जेठानी से झगड़ा हुआ। जिसके बाद वह अपनी छह वर्षीय बेटी नित्या और चार वर्षीय बेटे कार्तिकेय के साथ घर से निकल गई थी। बिंदल के अनुसार मनीता ने अपने पति नीटू को फोन कर कहा कि वह अपने बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने जा रही है। नीटू एक निजी कंपनी में काम करता है।



मनीता के परिवार ने दर्ज कराई एफआईआर

पुलिस का कहना है कि इसी बीच, राहगीरों ने महिला और उसके बच्चों को संकट में देखा एवं पुलिस को सूचना दी। गागलहेड़ी पुलिस ने तुरंत तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों की मौत हो गई। पुलिस मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले गयी। मनीता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा अपनी बेटी और उसके बच्चों की मौत के लिए उसके जेठ और जेठानी को जिम्मेदार ठहराया है।



मनीता के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि सास, ससुर, जेठ और जेठानी ने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया और दामाद ने भी अपने परिवार का साथ दिया। मोहद्दीपुर की मनीता का गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के बलियाखेड़ी निवासी नीटू से नौ साल पहले विवाह हुआ था। बिंदल ने बताया कि पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।