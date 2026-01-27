सनसनीखेज वारदात: बेटे की शादी से पहले उजड़ा परिवार, कमरे में सो रहे दंपति की गोली मारकर हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Jan, 2026 02:28 PM
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बरनाहल थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है। फूलापुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे...
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बरनाहल थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है। फूलापुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
घुसकर सिर में मारी गोली
जानकारी के मुताबिक, दंपति अपने घर में अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाशों ने घर में रखी अलमारी और बक्सों को खंगाल डाला। घर का सामान बिखरा हुआ मिला है और नगदी व जेवरात चोरी होने की आशंका जताई जा रही है।
चोरी का विरोध करने पर हत्या की आशंका
परिजनों ने बताया कि करीब एक माह पहले भी इस घर में चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन तब बदमाश सफल नहीं हो सके थे। इस बार बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते हुए दंपति की निर्मम हत्या कर दी।
दंपति के छोटे बेटे की शादी 18 फरवरी को थी शादी
इस दर्दनाक घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। बताया गया है कि आगामी 18 फरवरी को दंपति के छोटे बेटे की शादी होनी थी। शादी की तैयारियों के बीच हुई इस वारदात से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
घटना की जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही बरनाहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, क्षेत्राधिकारी अजय चौहान सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर लूट के लिए बदमाशों ने इतनी बेरहमी से दोनों की जान क्यों ली। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।