ब्रेस्ट कैंसर के कारण रिमूव करवानी पड़ी एक Breast! फेमस सिंगर ने शेयर की दिल कचोट देने वाली पोस्ट, तस्वीरें कर देंगी इमोशनल

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Jan, 2026 06:47 PM
UP Desk : मनोरंजन जगत में कई कलाकार अपनी संघर्ष भरी कहानियों से लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहे हैं। ऐसी ही एक मजबूत मिसाल बनी हैं मशहूर वल्लेनाटो सिंगर एवलिन गोमेज़, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर जिंदगी की नई शुरुआत की है। लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर लौटते हुए एवलिन ने एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसने फैंस को भावुक कर दिया।
ब्रेस्ट कैंसर से लंबी लड़ाई
जानकारी के अनुसार, एवलिन गोमेज़ को ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ा था। इलाज के दौरान उनकी एक ब्रेस्ट सर्जरी के जरिए हटानी पड़ी। इस कठिन दौर से गुजरने के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं और अपनी जर्नी को लेकर खुलकर बात कर रही हैं।
तस्वीरों के साथ शेयर किया भावुक संदेश
कैंसर से ठीक होने के बाद एवलिन ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह एक ब्रेस्ट के साथ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, “मेरी छाती पर मेरे शरीर का सबसे खूबसूरत निशान है। हर बार जब मैं आईने में खुद को देखती हूं, तो मुझे याद आता है कि भगवान आग में मेरे साथ थे और मैं भस्म नहीं हुई। सभी घाव सजा नहीं होते, कुछ हमें जिंदगी का असली मतलब सिखाने आते हैं।” उन्होंने आगे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, भगवान की कृपा से हैं और उनकी जिंदगी का मकसद अब पहले से ज्यादा साफ है।
पोस्ट हुआ वायरल, बाद में हटाया गया
एवलिन गोमेज़ का यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोगों ने उनकी हिम्मत को सलाम किया। हालांकि, संवेदनशील कंटेंट होने के कारण बाद में यह पोस्ट प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। एवलिन की यह कहानी आज उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद और हौसले की मिसाल बन चुकी है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।