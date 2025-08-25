ताऊ की बेटी से कई सालों से था अफेयर, तीन दिन पहले की लव मैरिज; अब छोड़ दी दुनिया...जानिए वजह

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी तहेरी बहन के साथ लव मैरिज कर ली। दोनों के बीच कुछ सालों से अफेयर चल रहा था...

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी तहेरी बहन के साथ लव मैरिज कर ली। दोनों के बीच कुछ सालों से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते तीन दिन पहले ही उसने ताऊ की बेटी से शादी रचा ली। लेकिन, अब उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया है और इस दुनिया को अलविदा कर दिया है।

तीन दिन पहले की थी शादी

बता दें कि मेरठ के तहसील मवाना के रहने वाले एक जिम ट्रेनर पुनीत का पिछले कुछ सालों से अपने ही ताऊ की लड़की मुस्कान से अफेयर चल रहा था। परिजनों को इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने तीन दिन पहले एक दूसरे से शादी कर ली और अपने इस रिश्ते को नाम दे दिया।

'सॉरी मुस्कान, मुझे माफ कर देना...'

इसके बाद शनिवार रात को पुनीत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये खौफनाक कदम उठाने से पहले उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में उसने मरने की वजह बताई। उसने बताया कि इस शादी के बाद वह काफी शर्मिंदा है। वो अपने परिवार और समाज के सामने शर्मिंदा है। मैं अपने परिवार की निगाहों में गिर चुका हूं, मुझे शर्म आ रही है। मैं अपने ताऊ-ताई से निगाह मिलने लायक नहीं हूं, जो मेरे मां-पिता की तरह थे। इससे आगे उसने कहा, सॉरी मुस्कान, मुझे माफ कर देना। उसने वीडियो शेयर कर फिर फंदा लगाया और जान दे दी।