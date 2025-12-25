BJP नेता को सिर में मारी गोली; शादीशुदा वंदना और उसके प्रेमी साबिर ने क्यों किया मर्डर, जानिए पूरी कहानी

Up news: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हो गया है। यहां पर एक बीजेपी नेता को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था...

Up news: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हो गया है। यहां पर एक बीजेपी नेता को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई। जांच में दौरान पुलिस ने नेता की मौत की सारी गुत्थी सुलझा ली और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन, अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

जानिए क्या था पूरा मामला

यह पूरा मामला सहारनपुर का टिडौली गांव का है। यहां पर भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पता चला कि गांव के ही रहने वाली शादीशुदा महिला वंदना और उसके प्रेमी साबिर ने ही नेता की हत्या की है। उन्होंने 6 नवंबर की रात गांव में शादियां हो रही थीं और पटाखों का शोर था। इसी मौके का फायदा उठाकर देर रात धर्म सिंह के सो जाने के बाद उनके सिर में गोली मार दी गई।

क्यों कर दी हत्या?

जानकारी के मुताबिक, मृतक धर्म सिंह कोरी ने वंदना की शादी गांव के ही प्रदीप कश्यप से कराई थी। शादी के बाद वंदना के आचरण को लेकर गांव में शिकायतें मिलने लगीं। उसका प्रेम संबंध साबिर से हो गया। लोगों का आरोप था कि वंदना गांव में देह व्यापार का धंधा कर रही थी। इस पर धर्म सिंह कोरी ने वंदना को ससुराल से वापस उसके मायके भेज दिया। गांव में उसका आना-जाना बंद करवा दिया। ये बात साबिर और वंदना को अंदर ही अंदर सताने लगी। इसके बाद उन्होंने योजना बनाई और बीजेपी नेता का मर्डर कर दिया। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया और वंदना और साबिर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, उनका एक साथी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।



