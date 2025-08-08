'बाथरूम जाते समय पीछा करता था शिक्षक, फिर शरीर को छूता...' मैथ्स टीचर पर छात्रा ने लगाए आरोप

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक प्रतिष्ठित स्कूल के गणित के शिक्षक पर छात्रा के साथ दरिंदगी करने का आरोप लगा है...

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक प्रतिष्ठित स्कूल के गणित के शिक्षक पर छात्रा के साथ दरिंदगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि शिक्षक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था और बाथरूम तक पीछा करता था और उसे बैड टच करता था। इतना ही नहीं कुछ शिक्षकों ने छात्रा पर दबाव भी बनाया कि वो इस मामले की शिकायत न करें।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, राजधानी के ठाकुरगंज इलाके में एक प्रतिष्ठित स्कूल के गणित के शिक्षक मोहित मिश्र पर कक्षा-7 की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है। दरअसल, सआदतगंज की रहने वाली 13 साल की लड़की ठाकुरगंज मंजू टंडन ढाल स्थित सेंट जोसेफ स्कूल (बजाज ग्रुप) में पढ़ती है। गुरुवार को उसके पिता उसे लेने के लिए स्कूल गए। छुट्टी होते ही सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। कुछ देर बाद छात्रा स्कूल से रोते हुए बाहर निकली। उसे रोता हुआ देखकर पिता ने वजह पूछी तो उसने शर्मसार करने वाली सच्चाई बताई।

15 दिन से परेशान कर रहा था टीचर

रोती हुई बेटी को पिता ने चुप कराया और उससे वजह पूछी। तब बच्ची ने बताया कि करीब 15 दिनों से शिक्षक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब उसने इस बात की शिकायत अपने टीचरों से की, तो कुछ टीचरों ने उसे धमकाया भी। छात्रा का कहना है कि बाथरूम जाने के दौरान भी शिक्षक उसका पीछा कर रहा था और बाथरूम के अंदर जाकर शारीरिक रूप से छेड़छाड़ भी करता था। बेटी की बात सुनकर पिता फौरन शिकायत लेकर ठाकुरगंज थाने पहुंचे और आरोपी शिक्षक मोहित मिश्र व अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

