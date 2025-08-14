Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Ghaziabad News: राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में तिलक और कलावे पर विवाद, छात्राओं को बाहर निकाला… हिंदू संगठनों का हंगामा

Ghaziabad News: राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में तिलक और कलावे पर विवाद, छात्राओं को बाहर निकाला… हिंदू संगठनों का हंगामा

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Aug, 2025 02:08 AM

ghaziabad news dispute over tilak and kalava in government girls inter college

गाजियाबाद कमिश्नरी के विजयनगर इलाके में एक इंटर कालेज पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब कुछ छात्राओं को स्कूल की टीचरों ने माथे से तिलक और हाथ से कलावा न हटाने पर विद्यालय से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो लोगों की भीड़...

Ghaziabad News, (संजय मित्तल): गाजियाबाद कमिश्नरी के विजयनगर इलाके में एक इंटर कालेज पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब कुछ छात्राओं को स्कूल की टीचरों ने माथे से तिलक और हाथ से कलावा न हटाने पर विद्यालय से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो लोगों की भीड़ विद्यालय के बाहर जमा हो गई और बवाल शुरू हो गया।

छात्राओं को माथे पर टीका लगाने पर स्कूल से बाहर निकाला
बता दें कि गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के बाहर हिंदू संगठनों के लोग एकत्र हो गए। आरोप है कि कुछ छात्राओं को माथे पर टीका लगाने पर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों और शिक्षिकाओं के बीच गहमागहमी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू की।

कोई समस्या थी तो पहले स्कूल प्रशासन को बताना चाहिए था...प्रिंसिपल
कन्यावती इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने इस मामले में कहा, “हमें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। अगर किसी को कोई समस्या थी तो पहले स्कूल प्रशासन को बताना चाहिए था। अगर तब भी कार्रवाई न होती, तो आगे कदम उठाए जाते। इस तरह अचानक आकर माहौल बिगाड़ना और जहां पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित है, वहां राजनीतिक प्रदर्शन करना उचित नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और स्कूल परिसर में शांति बनी हुई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!