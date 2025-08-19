साथ जी नहीं सकते मर तो सकते हैं!  कौशांबी में चाची ने की आत्महत्या, फिर प्रेमी भतीजे ने भी खाया जहर...जिंदगी और मौत की लड़ रहा जंग

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2025 01:03 AM
उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के मंझनपुर क्षेत्र में चाची और भतीजे की आशिकी का मामला सामने आया है। सामाजिक मर्यादा से भयभीत चाची ने रविवार को जहर खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीँ प्रेमिका चाची की मौत से आहत भतीजे ने भी सोमवार को जहर खा लिया, जो...
Kaushambi News: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के मंझनपुर क्षेत्र में चाची और भतीजे की आशिकी का मामला सामने आया है। सामाजिक मर्यादा से भयभीत चाची ने रविवार को जहर खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वहीँ प्रेमिका चाची की मौत से आहत भतीजे ने भी सोमवार को जहर खा लिया, जो जिला अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।
चाची और भतीजे का प्यार चढ़ा परवान... परिवार की बंदिशे भी शुरू
सूत्रों के अनुसार मामला मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के हटवा रामपुर गांव का है जहां विमला देवी (36) का अपने परिवार के भतीजे विशोक उर्फ रामराज (20) के साथ दो साल से प्रेम संबंध चल रहा था। विमला का पति पिंटू परिवार चलाने के लिए बाहर नौकरी करता है। समय की गति के साथ चाची और भतीजे का प्यार परवान चढ़ा तो परिवार की बंदिशे भी शुरू हो गई, जिसे लेकर आपस में विवाद हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों ने आपस में समझौता भी कर लिया था।
दोनों मोबाइल पर घंटों करते थे बात
रविवार को किसी विवाद के बाद विमला देवी ने जहर खा लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन उसकी मौत हो गई। अगले ही दिन सोमवार को उसकी मौत से गमगीन विशोक ने भी जहर खा लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। जहां इलाज चल रहा है। विशोक की मां गुड़िया देवी ने बताया कि दोनों मोबाइल पर घंटों बात करते थे। दो साल पहले इसी को लेकर विवाद हुआ था। बाद में समझौता हो गया था। लेकिन अब विमला की मौत के बाद महिला के परिवार वालों का आरोप है कि युवक ने ही उसे जहर खिलाया। पुलिस घटना में केसदर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।