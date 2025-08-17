Main Menu

  • UP: सोशल मीडिया पर विधायक पूजा पाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, कौशांबी में FIR दर्ज

Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Aug, 2025 11:56 PM

उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की चायल विधान सभा क्षेत्र से विधायक पूजा पाल के विरुद्ध सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर पिपरी थाना में उमेश यादव के विरुद्ध आज रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की चायल विधान सभा क्षेत्र से विधायक पूजा पाल के विरुद्ध सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर पिपरी थाना में उमेश यादव के विरुद्ध आज रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

विधायक पूजा पाल के समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद से लगातार टिप्पणी का दौर चल रहा है। कौशांबी में भी उमेश यादव द्वारा विधायक पूजा पाल के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया में की गई जिसे लेकर विधायक के समर्थक संतोष पाल द्वारा पिपरी थाना में उमेश यादव के विरुद्ध रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

शिकायत में कहा गया है कि इस टिप्पणी से उनके समर्थक काफी आहत और आक्रोशित हैं। इससे पूजा पाल की सामाजिक एवं राजनीतिक क्षति हुई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस ने संतोष पाल की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

