मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्ची चोरी, मां पीछे दौड़ी तो चलती ट्रेन में चढ़कर भागा युवक... मथुरा से झांसी तक तलाश में जुटी पुलिस

child stolen again from mathura railway station

उत्तर प्रदेश में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति ने मां के पास सो रही एक वर्षीय बच्ची चोरी कर ली। मां ने बच्ची को उसे ले जाते देखा तो शोर मचाया। यह देख रेलवे स्टेशन पर अन्य यात्री भी युवक के पीछे भागे, लेकिन वह यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन पर...

Mathura News, (मदन सारस्वत): उत्तर प्रदेश में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति ने मां के पास सो रही एक वर्षीय बच्ची चोरी कर ली। मां ने बच्ची को उसे ले जाते देखा तो शोर मचाया। यह देख रेलवे स्टेशन पर अन्य यात्री भी युवक के पीछे भागे, लेकिन वह यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन पर चढ़ गया और निकल गया। सूचना पर जीआरपी ने छानबीन की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। तीन टीमें युवक की तलाश में ग्वालियर, झांसी और आगरा भेजी गई हैं।
PunjabKesari
जबलपुर निवासी आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने का काम करते हैं। वह प्लेटफॉर्म पर ही सोते हैं। रात साढ़े 11 बजे पत्नी पूजा प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक वर्ष की बच्ची सरस्वती और चार वर्ष की गौरा के साथ सो रही थी। इस दौरान पूजा टॉयलेट को चली गई तो बच्ची को अकेला देख एक युवक ने एक वर्षीय सरस्वती को उठा लिया और गोद में ले जाने लगा। वापस आने पर पूजा ने बच्ची को ले जाते युवक को देखा तो शोर मचा दिया।
PunjabKesari
शोर सुनकर आसपास के लोग भी पीछे भागे, लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर चलती यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन पर चढ़ गया। महिला ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने तीन टीमें गठित की हैं। युवक की तलाश में टीमों को रवाना किया गया है। क्योंकि चोर बच्ची को लेकर जाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। वही थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि बच्ची की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा।

