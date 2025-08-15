Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • यूपी के इस जिले में रातभर मचाया पागल कुत्ते ने आतंक, 15 से ज्यादा लोगों को नोचा, कई जानवरों को भी किया घायल

यूपी के इस जिले में रातभर मचाया पागल कुत्ते ने आतंक, 15 से ज्यादा लोगों को नोचा, कई जानवरों को भी किया घायल

Edited By Pooja Gill,Updated: 15 Aug, 2025 11:46 AM

a mad dog created terror in this district of up

गाजीपुर: यूपी में कुत्तों के आतंक के मामले लगातार सामने आते रहते है। आए दिन ही आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है...

गाजीपुर: यूपी में कुत्तों के आतंक के मामले लगातार सामने आते रहते है। आए दिन ही आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर जिले से भी सामने आया है। यहां पर एक गांव में पागल कुत्ते ने आतंक मचा कर रखा है। कुत्ते ने करीब डेढ़ दर्जन लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसके अलावा कई जानवरों को भी उसने शिकार बनाया है। 

रात 10 से सुबह 5 बजे तक मचाया आतंक 
यह पूरा मामला गाजीपुर के देवकली चकवलियां और सोन्हुली गांवों का है। यहां पर एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। कुत्ते ने अंधेरे का फायदा उठाकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच करीब डेढ़ दर्जन लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसके अलावा तीन गायों और कई बकरियों को भी काटकर उन्हें जख्मी कर दिया। 

इन लोगों को किया जख्मी 
कुत्ते ने देवकली की दलित बस्ती में सीताराम, रामसमुझ पासवान, प्रकाश राम बाजार में गोगा अहमद कैलाश गुप्ता और एक महिला सहित कई लोग इस कुत्ते जे काटने से जख्मी हुए हैं। सोन्हुली में माधुरी मौर्या और कुछ अन्य ग्रामीणों को घायल किया है। वहीं, कुत्ते ने चकवलियां में आदित्य कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, राजेश पाल, लकी यादव समेत कई लोगों पर हमला किया है। उसके आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। कुत्ता अभी तक भी पकड़ा नहीं गया। वो गांव में ही कही छुप गया है। वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। लोग उसकी तलाश में जुटे हुए है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!