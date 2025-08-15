यूपी के इस जिले में रातभर मचाया पागल कुत्ते ने आतंक, 15 से ज्यादा लोगों को नोचा, कई जानवरों को भी किया घायल

गाजीपुर: यूपी में कुत्तों के आतंक के मामले लगातार सामने आते रहते है। आए दिन ही आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है...

गाजीपुर: यूपी में कुत्तों के आतंक के मामले लगातार सामने आते रहते है। आए दिन ही आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर जिले से भी सामने आया है। यहां पर एक गांव में पागल कुत्ते ने आतंक मचा कर रखा है। कुत्ते ने करीब डेढ़ दर्जन लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसके अलावा कई जानवरों को भी उसने शिकार बनाया है।

रात 10 से सुबह 5 बजे तक मचाया आतंक

यह पूरा मामला गाजीपुर के देवकली चकवलियां और सोन्हुली गांवों का है। यहां पर एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। कुत्ते ने अंधेरे का फायदा उठाकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच करीब डेढ़ दर्जन लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसके अलावा तीन गायों और कई बकरियों को भी काटकर उन्हें जख्मी कर दिया।

इन लोगों को किया जख्मी

कुत्ते ने देवकली की दलित बस्ती में सीताराम, रामसमुझ पासवान, प्रकाश राम बाजार में गोगा अहमद कैलाश गुप्ता और एक महिला सहित कई लोग इस कुत्ते जे काटने से जख्मी हुए हैं। सोन्हुली में माधुरी मौर्या और कुछ अन्य ग्रामीणों को घायल किया है। वहीं, कुत्ते ने चकवलियां में आदित्य कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, राजेश पाल, लकी यादव समेत कई लोगों पर हमला किया है। उसके आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। कुत्ता अभी तक भी पकड़ा नहीं गया। वो गांव में ही कही छुप गया है। वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। लोग उसकी तलाश में जुटे हुए है।