UP में बाढ़ ने मचाई तबाही; 37 जिले प्रभावित, आज भी होगी मूसलाधार बारिश, 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी

UP Weather Update: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश में करीब 37 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 37 जिलों की 95 तहसीलें और 1,929 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ से छह लाख 95 हजार 362 लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। 17 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।



मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार

बता दें कि सोमवार को एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ी और पश्चिमी तराई और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश हुई। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि में कहीं मध्यम तो कहीं जोरदार बारिश देखने को मिली। राजधानी लखनऊ में भी अच्छी बारिश हुई और दिनभर बादल छाए रहे।



इन इलाकों में आज होगी बारिश

IMD के अनुसार, आज प्रदेश के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर व आसपास के इलाकों में बारिश होगी। विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है।



ये जिले बाढ़ से प्रभावित

बाढ़ से प्रभावित जिलों में अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, कासगंज, हरदोई, मुरादाबाद, मुजफ्फनगर, शाहजहांपुर, भदोही, श्रावस्ती, उन्नाव, फरुर्खाबाद, मेरठ, हापुड़, गोरखपुर, गोंडा, बिजनौर, बदायूं, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाज़ीपुर, मीरजापुर, संतकबीर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं।