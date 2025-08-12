Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में बाढ़ ने मचाई तबाही; 37 जिले प्रभावित, आज भी होगी मूसलाधार बारिश, 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी

UP में बाढ़ ने मचाई तबाही; 37 जिले प्रभावित, आज भी होगी मूसलाधार बारिश, 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Aug, 2025 08:37 AM

floods wreak havoc in up 37 districts affected

UP Weather Update: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश में करीब 37 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 37 जिलों...

UP Weather Update: पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश में करीब 37 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 37 जिलों की 95 तहसीलें और 1,929 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ से छह लाख 95 हजार 362 लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। 17 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।

PunjabKesari 
मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार 
बता दें कि सोमवार को एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ी और पश्चिमी तराई और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश हुई। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि में कहीं मध्यम तो कहीं जोरदार बारिश देखने को मिली। राजधानी लखनऊ में भी अच्छी बारिश हुई और दिनभर बादल छाए रहे।

PunjabKesari 
इन इलाकों में आज होगी बारिश 
IMD के अनुसार, आज प्रदेश के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर व आसपास के इलाकों में बारिश होगी। विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है।

PunjabKesari 
ये जिले बाढ़ से प्रभावित 
बाढ़ से प्रभावित जिलों में अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, कासगंज, हरदोई, मुरादाबाद, मुजफ्फनगर, शाहजहांपुर, भदोही, श्रावस्ती, उन्नाव, फरुर्खाबाद, मेरठ, हापुड़, गोरखपुर, गोंडा, बिजनौर, बदायूं, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाज़ीपुर, मीरजापुर, संतकबीर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!