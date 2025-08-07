Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Weather Update: यूपी में कल का मॉनसून खतरनाक...विभाग ने 40 जिलों में किया येलो अर्लट जारी, लोगों की दी ये सलाह

Weather Update: यूपी में कल का मॉनसून खतरनाक...विभाग ने 40 जिलों में किया येलो अर्लट जारी, लोगों की दी ये सलाह

Edited By Imran,Updated: 07 Aug, 2025 01:19 PM

weather update tomorrow s monsoon will be dangerous in up

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अभी-भी कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 8 अगस्त को प्रदेश 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए येलो अर्लट भी जारी किया...

Weather Update: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अभी-भी कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 8 अगस्त को प्रदेश 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके लिए येलो अर्लट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ और बरेली समेत कई बड़े शहरों में तेज बारिश की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम को देखते हुए एहतियात बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहे। यह अलर्ट खास तौर पर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने यूपी के इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है
प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले शामिल हैं।

इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट
सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) की संभावना जताई है।

गौरतलब है कि यूपी के अभी भी लगभग 21 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है जिसकी वजह से वहां रह रहे लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य सरकार की तरफ से लगातार हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!