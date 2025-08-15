डबल मर्डर: घर में सो रही मां-बेटी का चाकू से गला रेतकर हत्या, गांव में दहशत का माहौल

बदायूं: उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मां और बेटी की चाकू से गोदकर और गला रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने साथ में रह रहे मौसेरे भाई को भी हमला करके घायल...

बदायूं: उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मां और बेटी की चाकू से गोदकर और गला रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने साथ में रह रहे मौसेरे भाई को भी हमला करके घायल कर दिया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मामला दातागंज कोतवाली इलाके के बीरमपुर गांव का है। यहां की निवासी शांति देवी (75) और उनकी विधवा बेटी जयंती (42) नये बने मकान में सो रही थी। उनके साथ शांति की बहन का बेटा विपिन भी रहता है जो घटना के समय घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि बीती रात करीब दो बजे अज्ञात हत्यारे ने मां और विधवा बेटी की गला रेत कर और चाकू से गोद हत्या कर दी। मकान के बाहर सो रहे विपिन नाम के युवक को भी चाकू लगा है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

घायल ने बताया कि उसने शोर सुनकर दरवाजा खोला, तभी अंदर से मुंह बांधे हुए एक व्यक्ति निकला, जिसने उस पर भी चाकू से प्रहार किया। मृतका के भाई संजू ने बताया कि विपिन ने ही आकर सूचना दी थी कि अज्ञात हत्यारे द्वारा मौसी और बहन की चाकुओं से गोद कर और गला रेत कर हत्या कर दी गई है। परिजनों का कहना है कि उनकी विधवा बहन को उसके ससुराल से कुछ जमीन मिली थी, जिसको उसने हाल ही में 50 लाख रुपये में बेचा था। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की संक्षिप्त जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।