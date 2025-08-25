Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • प्रयागराज में फिर उफनाई गंगा-यमुना, 24 घंटे में 70 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर

प्रयागराज में फिर उफनाई गंगा-यमुना, 24 घंटे में 70 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Aug, 2025 04:25 PM

ganga yamuna swells again in prayagraj

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में हो रही बारिश के बीच संगमनगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य इलाकों में हो रही बारिश के बीच संगमनगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। अधिकृत सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बीते 24 घंटे में गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर छह सेंटीमीटर और छतनाग में 43 सेंटीमीटर बढ़ा है जबकि नैनी में यमुना नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे में 70 सेंटीमीटर बढ़ा है।

PunjabKesari

आपदा तंत्र फिर अलर्ट
दोपहर 12 बजे तक गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 79.39 मीटर और छतनाग में 79.22 मीटर दर्ज किया गया। नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 79.97 मीटर दर्ज किया गया है। दोनों नदियां अभी खतरे के निशान 84.734 मीटर से नीचे बह रही हैं। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से लगातार जलस्तर की मॉनीटरिंग की जा रही है। एक बार फिर से आपदा तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!