अब इस जिले की नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से गाजीपुर का नाम बदलकर महर्षि परशुराम के पिता महर्षि गौतम के नाम पर रखने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक केतकी सिंह ने सोमवार को कहा कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।

केतकी सिंह ने बांसडीह में अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मैं योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र से ऐसे सभी नाम बदलने का अनुरोध जरूर करूंगी। ऐसे सभी नाम जो हमें हमारे कलंक की याद दिलाते हैं, जो आक्रांताओं का महिमामंडन करने और उनकी प्रशंसा करने के लिए रखे गए हैं, ऐसे सभी नाम हटा दिए जाने चाहिए तथा महापुरुषों की जन्मस्थली का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। इसी के तहत मैं चाहती हूं कि गाजीपुर जिले का नाम बदला जाए।

केतकी सिंह ने दावा किया कि गाजीपुर का इतिहास महर्षि गौतम के करीब है, और उद्धृत किया कि जिले के नाम को बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘ नाम बदलने से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, वह अपना भविष्य कैसे बना सकता है? अगर आप अपना मूल भूल जाएंगे, तो आप कभी भविष्य नहीं बना पाएंगे।'' भाजपा नेता ने कहा, ‘‘हमने पढ़ा है कि अकबर महान थे। उनकी महानता ऐसी थी कि उनकी महानता लाखों हिंदुओं की लाशों पर लिखी गई है।

 

 

