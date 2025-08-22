प्रेमानंद महाराज को आरिफ देगा किडनी! भेजा ऐसा पत्र की खुशी झूमने लगे भक्त

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के एक मुस्लिम युवक ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश की है। इटारसी की न्यास कॉलोनी निवासी आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के माध्यम से महाराज को पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर...

मथुरा: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के एक मुस्लिम युवक ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश की है। इटारसी की न्यास कॉलोनी निवासी आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के माध्यम से महाराज को पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिए भी यह संदेश भेजा है।



सनातन और राष्ट्रभक्ति के लिए काम कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज

आरिफ ने बताया कि वे प्रेमानंद महाराज से गहराई से प्रभावित हैं। उनके अनुसार, महाराज न केवल सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और हिंदू-मुस्लिम एकता का भी संदेश दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स से जब उन्हें पता चला कि महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, तो उन्होंने अपनी एक किडनी दान करने का निर्णय लिया।



युवक बोला यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है

आरिफ का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और इसमें समाज की सोच उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके परिवार में पिता और तीन भाई हैं, मां का निधन हो चुका है। वह परिवार में सबसे छोटे हैं। उनकी शादी एक साल पहले हुई थी और उनकी पत्नी भी इस निर्णय में उनका साथ दे रही हैं।



किडनी डिजीज से पीड़ित प्रेमानंद महाराज

गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज ऑटोसोमल डॉमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। महाराज का जन्म 1969 में कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखने वाले महाराज ने 9वीं कक्षा में ही परिवार त्यागकर आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया था। वह राधारानी के परम भक्त हैं और उनके आश्रम में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।





