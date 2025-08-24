Main Menu

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की माथापच्ची खत्म!, बिजनौर में सेंटर खुलते ही लोगों के पास मौका ही मौका

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Aug, 2025 07:43 PM

the hassle of making a driving license is over as soon

बिजनौर ( गौरव वर्मा): अगर आप बिजनौर निवासी हैं और दलालों की दलाली सिस्टम की हीला हवाली से परेशान हैं तो आपके लिए एक सुखद और अहम खबर है क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल, बिजनौर के चांदपुर रोड पर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए प्राइवेट सेंटर एडिटीसी खुल गया है। नए खुले प्राइवेट सेंटर में सभी प्रकार के ड्राइविंग इक्विपमेंट, ड्राइविंग स्ट्रीट, नए मॉडल का ट्रेक...स्पीड ट्रेकिंग मशीन लगी हुई है ताकि अभ्य़र्थी आसानी से डीएल बना सके।

बता दें कि, अभ्यर्थियों को सेंटर से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा...ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सेंटर पहुंचे अभ्यर्थी डीएल टेस्ट पास कर सकते हैं.....वहीं, अगर कोई अभ्यर्थी फेल हो जाता है....तो वह दोबारा आवेदन कर सकता है। सेंटर के संचालक उमेश तोमर ने बताया कि अभ्यर्थियों को सही जानकारी का अभाव है। सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी फीस पर अभ्यर्थी यहां पर 4 हफ्ते की ड्राइव कोचिंग ले सकते है। इस कोचिंग के बाद अभ्यर्थी को ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता और लाइसेंस बन जाता है...यूपी सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर एडीटीसी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर को खोला गया है।


 

