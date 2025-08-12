Main Menu

  • शिक्षा विभाग की चल रही थी ऑनलाइन मीटिंग, अचानक चलने लगा 'Porn Video'; अधिकारी देखकर हुए शर्मसार

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Aug, 2025 09:07 AM

महराजगंज (मार्तण्ड गुप्ता): उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन बैठक में अचानक चले अश्लील वीडियो के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया...

महराजगंज (मार्तण्ड गुप्ता): उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन बैठक में अचानक चले अश्लील वीडियो के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि यह घटना सात अगस्त को ‘जूम' के माध्यम से आयोजित एक ई-चौपाल सत्र के दौरान हुई। 

स्कूल संबंधी मुद्दों पर हो रही थी चर्चा 
बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सरकारी शिक्षक और आम लोग शामिल थे। यह सत्र स्कूल संबंधी मुद्दों पर जनता और जिलाधिकारी के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, ‘जेसन जूनियर' नाम के आईडी से जुड़े एक प्रतिभागी ने अपनी स्क्रीन साझा की और एक अश्लील वीडियो चलाया। 

आरोपियों की पहचान कर होगी कार्रवाई 
अधिकारियों ने बताया कि ‘अर्जुन' नाम के व्यक्ति की आईडी से जुड़े एक अन्य प्रतिभागी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडेय के आदेश पर नौ अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी (फरेंदा) सुदामा प्रसाद ने कोतवाली थाने में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। सदर कोतवाल सत्येंद्र राय ने बताया कि साइबर पुलिस की मदद से मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि तकनीकी माध्यमों से आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।  

