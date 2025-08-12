पत्नी की हरकतों से परेशान पति ने किया सुसाइड; मरने से पहले बनाया वीडियो, कहा- 'मुझे बेटी से पिटवाया...भाइयों, ऐसी जिंदगी कौन जिएगा'

UP News: यूपी के चंदौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले पति ने वीडियो बनाया, जिसमें सब कुछ बयां किया है...

UP News: यूपी के चंदौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले पति ने वीडियो बनाया, जिसमें सब कुछ बयां किया है। वीडियो में मृतक ने पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वो अपनी जिंदगी से थक चुका था, इसलिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, गांव केशवपुर निवासी मनोज गोड़ ने पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार गोड़ कैली रोड पर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। परिवार में मनोज, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियां हैं। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे परिजनों ने उनके कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर परिजन भागकर गए और दरवाजा खोला। तभी अंदर कुर्सी पर मनोज खून से लथपथ बैठा था, उसके पास तमंचा पड़ा था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाया। ये वीडियो डेढ़ मिनट का है।

जानिए वीडियो में क्या कहा?

मरने से पहले उसने वीडियो बनाया। जिसमें उसने कहा, ''हैलो दोस्तों, बाबू आज हमारी जिंदगी का लास्ट दिन है भइया, ये जो घूरन प्रसाद की लड़की है। भइया एकरा घरे के लइकी जहां-जहां गइनीं, उ कुल घर बरबार कर देनी भइया, आज इ यह स्थिति में ला देलस की हमार लइकी हमरे के मारे लगनी। भइया, अइसन जिंदगी के जिही भइया। हे बाबू, हे सगाजन लोगों, हम आप लोगों को सूचित कर रहे हैं कि एकरे कुल खनदान के लइकी के कबहूं घरे मत लइहा जा, देख ल जा आप लोग के सामने हमार आज इ स्थिति ह। इ सब कुल बाहरी-बाहरी अदमी बुलाके घरे में रखत हइसन, एही क हम आज विरोध कइनी ह कि हमरे घरे में के आवत ह, त हमके हमरे बेटी से मरवइलस ह। इस वीडियो में मनोज कुमार गोड़ की दाहिनी आंख की तरफ सिर से खून निकल रहा था...।'' फिलहाल, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।