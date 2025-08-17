अखिलेश यादव का EC पर बड़ा हमला: ‘18 हज़ार हलफनामे दिए, फिर भी नहीं हुई वोट चोरी पर कार्रवाई’

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने कथित वोट चोरी के खिलाफ 18,000 से अधिक शपथ पत्र चुनाव आयोग को...

Lucknow News: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने कथित वोट चोरी के खिलाफ 18,000 से अधिक शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई।



देश के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व EC के कंधों पर

अखिलेश ने कहा कि आयोग के पास कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की पूरी फेहरिस्त मौजूद है, इसके बावजूद आयोग की ओर से न तो कोई जवाब आया और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने कहा, “देश के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व चुनाव आयोग के कंधों पर है। आज सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि एक व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। जब आयोग ईमानदारी से काम करेगा, तो करोड़ों भारतीयों का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।”



‘जनता अब बदलाव चाहती है’

सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सत्य और निष्पक्षता के मार्ग पर चलने वालों के साथ हमेशा जनता खड़ी होती है। उन्होंने चुनाव आयोग से आह्वान किया कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि जनता अब बदलाव चाहती है और अगर आयोग सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे देशवासियों का भरपूर समर्थन मिलेगा।