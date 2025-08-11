‘PM मोदी को बेइमानी से जिताया गया’, अजय राय बोले-वोटों की चोरी हुई थी,...RSS वाले फर्जी मतदान किए थे

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को वाराणसी प्रेसवार्ता किया। इस दौरान इन्होंने भी सत्ता पक्ष पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि PM को जिताने के लिए वाराणसी में वोटों की चोरी की गई। हकीकत ये है कि वो जीते नहीं...

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को वाराणसी प्रेसवार्ता किया। इस दौरान इन्होंने भी सत्ता पक्ष पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि PM को जिताने के लिए वाराणसी में वोटों की चोरी की गई। हकीकत ये है कि वो जीते नहीं बल्कि उनको जिताया गया है।



प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 में काशी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक गया है। मतदाता सूची में हेरफेर और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग से नतीजे अपने पक्ष में कर लिए गए। 'विशाल सिंह' का नाम एक युवक कर्नाटक और काशी दोनों जगह मतदाता सूची में दर्ज है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में 'निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कालेज तुलसीपुर' स्कूल में वोट डाला। ऐसे हजारों फर्जी मतदाता भाजपा-RSS के कार्यकर्ता होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बार-बार मतदान करते हैं।



बेइमानी से पीएम मोदी को जिताया गया

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि एक टोलफ्री नंबर और वेबसाइट लॉन्च की गई है जिस पर कोई भी फर्जी वोट डालने वालों की सूचना दे सकता है। प्रशासन ने बाईमानी किया है तब पीएम मोदी जीते हैं। अजय राय का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुख्ता सबूतों से यह स्पष्ट है कि काशी में संगठित तरीके से मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े गए। बाहरी राज्यों के लोगों को वोट डलवाया गया। सूबे में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस खुलकर विरोध और सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रही है। जिसने इनकी पूरी पोल खोलकर रख दी है।



राहुंल गांधी ने लगाया था फर्जी मतदान कराने का आरोप

गौरतलब है कि बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया था। कुछ उदाहरण भी उन्होंने पेश किया था जिसमें दावा किया गया कि एक बैंगलोर के एक विधानसभा में एक ही घर में 35 वोटर थे। उसके अलावा एक यूपी का वोटर था जिसका दूसरे राज्य़ों में भी मतदाता सूची में नाम था। राहुल गांधी ने ऐसे कई आरोप लगाएं। इन आरोपों को विपक्ष के सभी नेताओं ने समर्थन भी दिया। उसी दिन से देश में फर्जी मतदान को लेकर जमकर सियासत किया जा रहा है।