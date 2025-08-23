Main Menu

  • 'तुम मुंह में गुटखा भरकर मुझसे बात करोगे....', 'तेरे जैसे बहुत विधायक देखें'; सुभासपा विधायक और डॉक्टर के बीच नोकझोंक, वीडियो वायरल

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Aug, 2025 11:09 AM

you will talk to me with gutkha in your mouth

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सुभासपा विधायक बेदीराम और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है...

गाजीपुर (आरिफ): उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सुभासपा विधायक बेदीराम और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिले के जखनिया सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे सुभासपा विधायक बेदी राम भड़क गए। खामियां मिलने पर सीएचसी प्रभारी डॉ. योगेंद्र यादव को डांटने लगे। उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। 

बता दें कि जखनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में विधायक बेदी राम के औचक निरीक्षण के दौरान प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कर्मचारियों की अनुपस्थिति, अस्पताल में गंदगी और मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया। प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव ने बताया कि अस्पताल में 19 स्थायी और 29 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन एएनएम की 3 शिफ्टों की ड्यूटी के कारण रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं हो पाए। विधायक ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करें।

'मैं इस्तीफा भेज दूंगा...'
सुभासपा विधायक ने इस दौरान डॉ. यादव से कहा, ''तुम मुंह में गुटखा भरकर मुझसे बात करोगे। तमीज नहीं है तुमको तमाशा बनाए हुए हो। तुम समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हो।'' इस पर डॉक्टर ने भी कहा, ''टाइटल में यादव देखकर ऐसी बात मत कहिए। ठीक से बात करिए। नौकरी करना रहेगा तो करूंगा या इस्तीफा दे दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए।'' इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

देखिए वीडियो...

