  • विधायक पर 25 लाख रंगदारी मांगने का आरोप- सड़क निर्माण करा रही कंपनी के डायरेक्टर ने सीएम से की शिकायत

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Aug, 2025 12:52 PM

bjp mla accused of demanding 25 lakh extortion director of the company

सुल्तानपुर ( अश्वनी कुमार सिंह  ):  उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सख्त है। उसके बावजूद भी उसके अपने ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि सरकार की लुटिया डुबोने में लगे हैं। ऐसा ही ताजा मामला सुल्तानपुर जिले से सामने आया है। आरोप है कि सुल्तानपुर जिले में लोक निर्माण विभाग से सड़क का निर्माण करा रही कंपनी से विधायक और उनके समर्थकों ने कर्मचारियों से अभद्रता और 25 लख रुपए रंगदारी की मांग की है।

सिद्धार्थ इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर शशि सिंह ने सुल्तानपुर के भाजपा सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय पर आरोप लगा कर सीएम योगी को शिकायत पत्र भेज कर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने इस मामले को लेकर सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भी शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि कंपनी को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से वित्तीय वर्ष 2024-25 में विरसिंहपुर-पापरघाट शाहपुर हरवंशपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य सौंपा गया है। यह सड़क बाबा चौरासी आश्रम धाम तक जाती है और इसे 12 महीने में पूरा करना है।

 

 

