बाहर से दवाएं, गंदगी और गुटखा… CHC में निरीक्षण के दौरान विधायक बेदीराम ने जताई नाराजगी, डॉक्टर ने दी इस्तीफे की धमकी; कहा- बहुत MLA आए और गए

Ghazipur News, (आरिफ): जखनिया से सुभासपा विधायक बेदीराम द्वारा शुक्रवार को जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों और डॉक्टर की कथित अनुशासनहीनता पर विधायक भड़क गए। उन्होंने प्रभारी चिकित्सक डॉ. योगेंद्र यादव पर गुटखा खाकर बात करने, गंदगी और लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए।



गुटखा खाने पर हुआ विवाद, डॉक्टर ने जताई नाराजगी

विधायक ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान डॉक्टर ने मुंह में गुटखा भरा हुआ था, जिससे गुटखे के छींटे उनके कुर्ते पर पड़े। इस पर विधायक ने आपत्ति जताई। जवाब में डॉक्टर ने तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी और कहा, "बहुत विधायक देखे हैं, मुझे नौकरी नहीं करनी...इस्तीफा दे दूंगा।" इसके बाद डॉ. यादव कुर्सी छोड़कर चैंबर से बाहर चले गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।



निरीक्षण में मिलीं अनियमितताएं

विधायक दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल की साफ-सफाई, दवा वितरण, मरीजों की स्थिति और रजिस्टर की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत की कि उन्हें बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। एक व्यक्ति ने तो यह तक आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उससे 500 रुपए लिए हैं। विधायक ने मौके पर मौजूद स्टॉक रजिस्टर और उपस्थिति पंजिका की भी जांच की।



रजिस्टर में हाजिरी भरते देख भड़के विधायक

निरीक्षण के दौरान जब विधायक ने उपस्थिति रजिस्टर देखा, तो पाया कि डॉक्टर उसी समय स्टाफ की उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। इस पर नाराज विधायक बोले, "ड्यूटी शुरू होने के बाद हाजिरी नहीं लगाई जाती। मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं, मुझे मत सिखाइए।" उन्होंने पूरे सिस्टम को लापरवाह और शासन की मंशा के विपरीत बताया।



गंदगी और व्यवस्था पर जताई नाराजगी

विधायक ने अस्पताल परिसर में गंदगी, कचरे से भरी बाल्टी और असंतोषजनक व्यवस्था पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, "अगर मरीजों को बाहर से दवा लिखी जा रही है और डॉक्टर गुटखा खाकर पेश आ रहे हैं, तो यह स्पष्ट लापरवाही है।"



डॉक्टर का जवाब: 'बातचीत से सुलझ सकता है मामला'

हालांकि, डॉ. योगेंद्र यादव ने बाद में कहा कि वे विधायक से सम्मानपूर्वक बातचीत करना चाहते थे, लेकिन माहौल गरम हो गया। उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कहकर सभी आरोपों से खुद को अलग बताया।