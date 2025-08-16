अपने विधायकों का भाजपा कराएगी ऑडिट, रिपोर्ट के आधार पर 2027  विधानसभा चुनाव का टिकट करेगी फाइनल

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसके लिए पेशेवर एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो गुप्त सर्वे के जरिए हर विधायक की छवि, विकास कार्य, जातीय...

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसके लिए पेशेवर एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो गुप्त सर्वे के जरिए हर विधायक की छवि, विकास कार्य, जातीय समीकरण और विपक्ष की ताकत का आकलन करेंगी। सूत्रों के अनुसार, सर्वे की शुरुआत पूर्वांचल और पश्चिम यूपी से होगी। इसके बाद काशी, बृज, अवध और अन्य क्षेत्रों में सर्वे कराया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की जाएगी।



इस सर्वे के आधार पर विधायकों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा



ए श्रेणी: जनता में लोकप्रिय, मजबूत पकड़ और बेहतर प्रदर्शन वाले विधायक।



बी श्रेणी: औसत प्रदर्शन करने वाले, लेकिन सुधार की गुंजाइश वाले।



सी श्रेणी: कमजोर पकड़, नकारात्मक छवि और जीत की कम संभावना वाले।



पार्टी सूत्रों का कहना है कि ‘ए’ श्रेणी के नेताओं का टिकट लगभग तय माना जा रहा है, जबकि ‘सी’ श्रेणी के विधायकों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है।



ऑडिट के पैमाने

विधायकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कई मानकों पर किया जाएगा। पार्टी ने बताया कि पिछले कार्यकाल में कामकाज और विकास निधि का उपयोग। जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रियता। पिछले चुनाव में जीत का अंतर और उसकी वजह। जनता की नजर में व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को ध्यान में रखकर डाटा तैयार किया जाएगा।



विपक्ष की ताकत पर भी नजर

सर्वे में विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरियों का भी विश्लेषण किया जाएगा। इसमें यह दर्ज होगा कि किस जातीय समूह में किस पार्टी की पकड़ है, कौन-से मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं और विपक्ष के कौन-से नेता भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। इन सब समीकरण मो ध्यान में रखकर 2027 में जीत कर सत्ता में वापसी कर सके। पार्टी ने साफ किया है कि टिकट वितरण में भावनाओं या पुराने रिश्तों की जगह केवल प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी।