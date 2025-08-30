वाराणसी में योगी का जनता दरबार भाजपा नेताओं का था: अजय राय

Main Menu

30 Aug, 2025

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान काशी में पहली बार जनता दर्शन किया। उन्होंने जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हमला करता हुए कहा, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार वाराणसी जनता का नहीं बल्कि भाजपा नेताओं का था। 

'जनता दरबार नहीं, फोटोशूट दरबार था'
अजय राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा कर लिखा ‘‘अनिल राजभर के प्रतिनिधि संजय सिंह, दीनदयाल मंडल पदाधिकारी अर्चना सेठ, चांदनी श्रीवास्तव समेत आधा से ज़्यादा महानगर भाजपा पदाधिकारी कुर्ता-पजामा में अंदर बैठे थे, जनता बाहर रही। आज देख लिया कितनी सुनवाई हो रही है भाजपा नेताओं की। योगी जी का जनता दरबार नहीं, फोटोशूट दरबार था। जनता सब देख रही है।''       

सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं 
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में पहली बार जनता दर्शन का आयोजन किया, जिसमें 101 लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। समय की कमी के कारण कुछ लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया।       

