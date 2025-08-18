वाराणसी की अदालत में कल होगी राहुल गांधी के खिलाफ मामले की सुनवाई

वाराणसी: वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के बारे में दिए गए बयान को लेकर सुनवाई होगी...

वाराणसी: वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के बारे में दिए गए बयान को लेकर सुनवाई होगी। 21 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में दायर निगरानी याचिका को स्वीकार किया था।

सिखों के संबंध में दिया था बयान

अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि मंगलवार को निगरानी याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें यह तय होगा कि अभियोग पंजीकृत किया जाएगा या नहीं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में सिखों के संबंध में एक बयान दिया था।

इन्होंने कराई थी याचिका दायर

इस बयान के खिलाफ वाराणसी के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की थी। तिवारी ने बताया कि नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दायर किया था, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए) की कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसको लेकर नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

